Два человека погибли при обрушении на шахте в Воркуте

В Воркуте при ЧП на шахте "Северной" компании "Воркутауголь" погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Коми, на территории шахты произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями. "На место направлена ОГ МПСГ, силы и средства ВГСЧ Печорского угольного бассейна", - говорится в сообщении МЧС. Пресс-служба компании "Воркутауголь", которой принадлежит шахта, сообщила о гибели двух человек.

Шахта "Северная". Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Коми

Напомним, последнее ЧП на шахтах "Воркутауголь" произошло всего полтора месяца назад, тогда при разборе аварийной галереи на шахте "Воргашорская" произошло обрушение породы. Погибли четыре работника подрядной организации, занимавшейся демонтажем сооружения. Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

"Воркутауголь" – крупнейшее в России горнодобывающее предприятие, входит в состав "Северстали".