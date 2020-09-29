Вице-губернатор о скандале с отцом Сергием: "Это внутрицерковная тема, которая нас очень беспокоит"

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько высказался о скандале с отлученным от церкви бывшим схиигуменом Сергием (Романовым). Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, ранее Сергий категорически отказался покидать Среднеуральский женский монастырь. Комментируя свое отлучение от церкви, Романов заявил, что ему вынесен "смертный приговор".

Бидонько назвал сложившуюся ситуацию "печальной".

"Безусловно, такие моменты репутационно не идут никому на пользу, но ситуация пришла к такой, какой она есть. На мой взгляд, здесь все очевидно: все, что на сегодняшний день есть в монастыре, начиная от земли и заканчивая постройками, принадлежит епархии и РПЦ", - сообщил вице-губернатор.

Он отметил, что власти внимательно следят за происходящим.

"Но это внутрицерковная тема, которая нас очень беспокоит. И мы по мере своих возможностей и где можем на что-то повлиять, стараемся эту ситуацию уладить и смягчить. Но, к сожалению, пока видимых результатов нет", - заключил Сергей Бидонько.

Добавим, ранее в Екатеринбургской епархии заявляли, что не могут силой выставить бывшего схиигумена из Среднеуральского монастыря.