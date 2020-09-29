Госдума снова переходит на особый режим работы – берегут себя от коронавируса

Госдума готовится ударно поработать над бюджетом и законами во исполнение обновленной Конституции, правда перенапрягаться парламентарии не будут: из-за угрозы коронавируса режим работы нижней палаты парламента тоже изменится, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, часть депутатов и структур парламента снова перейдут на удаленный режим работы, сократится количество посетителей, которых будут пускать в здание на Охотном ряду. "Там, где это возможно, нужно переходить в режим видеоконференций", - отметил Володин. В частности, в таком режиме будут проводиться комитеты.

Комитетам дано распоряжение допускать до пленарных заседаний (которые теперь должны заканчиваться не позднее 15 часов мск) только приоритетные для фракций законопроекты, а те, что будут идти на отклонение – стараться "снимать" на стадии рассмотрения комитета.

В ближайшие два месяца Госдума сосредоточится на принятии законопроектов, связанных с бюджетом на будущий год (порядка 30 законопроектов), а также на пакете поправок и законов, принимаемых во исполнение обновленной Конституции.

Ранее стало известно, что 18 депутатов Госдумы в данный момент лечатся от коронавируса.