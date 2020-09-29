Госдума снова переходит на особый режим работы – берегут себя от коронавируса

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Владимир Жириновский пришел в Госдуму в медицинских перчатках. (2020) | Фото: Госдума РФ

Госдума снова переходит на особый режим работы – берегут себя от коронавируса

Госдума готовится ударно поработать над бюджетом и законами во исполнение обновленной Конституции, правда перенапрягаться парламентарии не будут: из-за угрозы коронавируса режим работы нижней палаты парламента тоже изменится, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, часть депутатов и структур парламента снова перейдут на удаленный режим работы, сократится количество посетителей, которых будут пускать в здание на Охотном ряду. "Там, где это возможно, нужно переходить в режим видеоконференций", - отметил Володин. В частности, в таком режиме будут проводиться комитеты.

Комитетам дано распоряжение допускать до пленарных заседаний (которые теперь должны заканчиваться не позднее 15 часов мск) только приоритетные для фракций законопроекты, а те, что будут идти на отклонение – стараться "снимать" на стадии рассмотрения комитета.

В ближайшие два месяца Госдума сосредоточится на принятии законопроектов, связанных с бюджетом на будущий год (порядка 30 законопроектов), а также на пакете поправок и законов, принимаемых во исполнение обновленной Конституции.  

Ранее стало известно, что 18 депутатов Госдумы в данный момент лечатся от коронавируса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума снова переходит на особый режим работы – берегут себя от коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: удаленная работа, госдума, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети