Жириновский призвал хабаровчан скинуться Фургалу на адвокатов: "Долги уже шесть миллионов"

Владимир Жириновский в очередной раз призвал перевести экс-губернатора Хабаровского края под домашний арест в Хабаровск и там же проводить расследование и судебный процесс с участием присяжных. Сейчас, напомним, Фургал находится в СИЗО "Лефортово" в Москве, где ему не дают увидеться не с однопартийцами по ЛДПР, ни с родственниками.