Жириновский призвал хабаровчан скинуться Фургалу на адвокатов: "Долги уже шесть миллионов"
Владимир Жириновский в очередной раз призвал перевести экс-губернатора Хабаровского края под домашний арест в Хабаровск и там же проводить расследование и судебный процесс с участием присяжных. Сейчас, напомним, Фургал находится в СИЗО "Лефортово" в Москве, где ему не дают увидеться не с однопартийцами по ЛДПР, ни с родственниками.
Лидер либерал-демократов заявил журналистам, что хабаровчанам стоит помочь семье Фургала, вынужденной оплачивать дорогостоящих адвокатов. По словам Жириновского, долги семьи Фургала перед юристами составляют уже 6 млн руб. Но он уверен в профессионализме нанятых защитников. "Они [адвокаты] заставят освободить Сергея Ивановича [Фургала]", – сказал лидер ЛДПР.