29 Сентября 2020
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Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

Жириновский призвал хабаровчан скинуться Фургалу на адвокатов: "Долги уже шесть миллионов"

Владимир Жириновский в очередной раз призвал перевести экс-губернатора Хабаровского края под домашний арест в Хабаровск и там же проводить расследование и судебный процесс с участием присяжных. Сейчас, напомним, Фургал находится в СИЗО "Лефортово" в Москве, где ему не дают увидеться не с однопартийцами по ЛДПР, ни с родственниками.

Лидер либерал-демократов заявил журналистам, что хабаровчанам стоит помочь семье Фургала, вынужденной оплачивать дорогостоящих адвокатов. По словам Жириновского, долги семьи Фургала перед юристами составляют уже 6 млн руб. Но он уверен в профессионализме нанятых защитников. "Они [адвокаты] заставят освободить Сергея Ивановича [Фургала]", – сказал лидер ЛДПР.

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Жириновский призвал хабаровчан скинуться Фургалу на адвокатов: "Долги уже шесть миллионов"

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Теги: владимир жириновский, сергей фургал, сбор средств, адвокаты



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