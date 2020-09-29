Озвучены данные пассажиропотока "наземного метро" – "Ласточки" по маршруту Пермь – Краснокамск

В Перми подвели первые итоги "полётов" "Ласточки" из Перми в Краснокамск, сообщили Накануне.RU в краевом филиале "СвЖД".

Два состава "Ласточки" за неполный месяц работы – с 1 сентября – перевезли 24,4 тыс. пассажиров (из них 15 тыс. – в первую неделю, когда проезд был бесплатным). До конца 2022 г. предполагается строительство ТПУ Краснокамск, новых электрифицированных железнодорожных участков, а также остановочных пунктов Никитино и Шоссейная. Планируется дальнейшее сокращение времени следования электропоездов в пути.

"Для удобства пассажиров также с 1 октября все скоростные электропоезда направления Пермь – Краснокамск будут останавливаться на о.п. Железнодорожная. При этом время проследования "Ласточки" по маршруту уменьшится на две минуты за счёт сокращения продолжительности стоянки на станции Оверята, и составит 50 минут. Из Краснокамска "Ласточка" будет отправляться в 06.41, 09.07, 15.01, 17.17, 20.04 (время местное). Из Перми – в 06.43, 13.50, 15.20, 17.23, 18.54", - уточнили в пресс-службе.

Подробнее о том, пользуется ли электричка популярностью и что думают о ней пассажиры, читайте в нашем репортаже.