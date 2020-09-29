29 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

"Лучше оставить как есть": вице-губернатор о возврате прямых выборов мэров в Свердловской области

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько оценил инициативу по возврату прямых выборов мэров в регионе. Как заявил он на сегодняшней пресс-конференции, "любая система имеет плюсы и минусы".
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По его словам, сегодня, когда человек выбран людьми и поддержан большинством, "это с точки зрения демократических процессов более правильно".

"Думаю, что и та, и другая модель имеют право на существование. Мое личное мнение простое - мы работали по модели прямых выборов достаточно много лет, знаем ее плюсы и минусы. И поверьте, минусов там тоже немало. Перешли на другую модель, которая позволяет более качественно подобрать людей, которые способны и готовы управлять муниципалитетами. Я думаю, что сегодня надо дать этой модели тоже себя проявить. Мы же не можем каждые два года менять одно на другое. Поэтому в данном историческом промежутке считаю, что надо дать сегодняшней модели шанс", - отметил Бидонько.

Он предложил в будущем вернуться к этому вопросу.

"Пока считаю нужным оставить так, как есть", - заключил Сергей Бидонько.

Напомним, ранее заксобрание Свердловской области проверило все подписи за возврат прямых выборов мэров Екатеринбурга и других городов Среднего Урала. В результате финальный фильтр был пройден, и теперь депутаты рассмотрят резонансный законопроект.

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"Лучше оставить как есть": вице-губернатор о возврате прямых выборов мэров в Свердловской области

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Теги: мэры, выборы, Бидонько, Свердловская область



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