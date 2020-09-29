29 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР Москва
Конфликт в Нагорном Карабахе (2020) | Фото: youtube.com/Минобороны Армении

Госдума готова получить мандат посредника на переговоры между Арменией и Азербайджаном

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла заявление о недопустимости применения силы в зоне нагорно-карабахского конфликта. Оно обращено к парламентам и исполнительным властям обеих сторон противостояния – в Армении и Азербайджане, передает корреспондент Накануне.RU.

"Депутаты Госдумы выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы. Государственная Дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты Государственной Думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки", - говорится в заявлении.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский вообще призвал включить Нагорный Карабах в состав России, либо оказать Еревану и Баку одновременную военную помощь. "Когда я служил на Кавказе, я думал – на черта мне это все нужно? Но советская власть рухнула, и все там в крови. Но толка от нашего заявления-обращения не будет. Все государства рождаются в крови и стрельбе! Они же не хулиганы, что за детский лепет!" – заявил Жириновский. "86-й регион России пусть будет Карабах. Или пусть и Армения, и Азербайджан входят в состав России. Не хотят? Тогда царский вариант – всем раздавать оружие", - продолжил предводитель либерал-демократов. Жириновский призвал готовиться к волне беженцев из конфликтного региона.

Конфликт в Нагорном Карабахе|Фото: youtube.com/Минобороны Армении

Военные действия в Нагорном Карабахе. Фото: минобороны Армении

Председатель комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что "вопрос болезненный и важный". "Уже есть большие жертвы, в том числе среди мирного населения. Армения и Азербайджан – дружественные для нас государства. Сейчас все говорят, что конфликт можно решить только путем переговоров. Мы готовы оказывать посреднические усилия. Парламентарии имеют такое право. После развала СССР это, кстати, был единственный опыт, когда в 1994 году парламенты России и Киргизии обратились, и мандат на посредничество был дан. Тогда тоже так же полыхало. И подписали так называемый Бишкекский протокол, в котором было обозначено три вопроса, которые остались до сегодняшнего дня: прекращение огня и обмен военнопленными; деблокада Армении и ввод миротворческих сил; решение вопроса по Карабаху с помощью дорожной карты (возвращение беженцев, проведение референдума). Однако следом за парламентским урегулированием вмешался Козырев (Андрей Козырев – на тот момент министр иностранных дел России – прим. ред.), который передал второй и третий пункт в ОБСЕ. Теперь мы оказались в самом начале", - отметил Калашников.

Адальби Шхагошев ("Единая Россия") заявил, что в конфликте в Нагорном Карабахе "территориальная целостность не является первоочередной ценностью": "Первоочередная ценность – человеческая жизнь". "Решать эту проблему будет Россия. Мы не можем ввязаться и потом занять одну или другую сторону. Наше заявление – мирный набат. К нам будут прислушиваться. На кого сейчас надежда? На Российскую Федерацию", - заявил Шхагошев.

Николай Рыжак ("Справедливая Россия") отметил, что Турция может являться "поджигателем этого конфликта". "Путин не вечен, должна быть собственная государственная линия. Мы должны консолидировать наше общество, без этого дипломатия не будет подкреплена военной и экономической мощью государства", - заявил депутат и предложил пестовать "здоровые имперские амбиции".

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Госдума готова получить мандат посредника на переговоры между Арменией и Азербайджаном

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Теги: госдума, конфликт в карабахе, владимир жириновский



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