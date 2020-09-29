18 депутатов Госдумы находятся на больничных койках с коронавирусом, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Всего же с начала пандемии переболели или приобрели антитела 60 парламентариев, передает корреспондент Накануне.RU. Пленарное заседание Госдумы сегодня началось с минуты молчания в память о скончавшемся от коронавируса депутате от КПРФ Вахе Агаеве. По словам Володина, на прошлой неделе было только 10 заболевших депутатов. Сегодня также в зале пленарных заседаний была изменена рассадка – народных избранников рассадили с учетом социальной дистанции, что стало возможно благодаря дистанционной работе части депутатов.