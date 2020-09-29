"Полная неправда": свердловский вице-губернатор ответил на обвинения в коррупции

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ответил на обвинения, прозвучавшие в его адрес. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, ранее бывший депутат областного заксобрания Сергей Семеновых обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором обвинил Бидонько в коррупции. По его данным, чиновник якобы получал деньги от предпринимателя Павла Козяева "за покровительство".

Как заявил Бидонько на сегодняшней пресс-конференции, Семеновых - "человек, системно любящий делать громкие заявления".

"Не в первый раз он это делает. Трудно сказать, что им движет. Могу лишь предположить, что это идет с 2016 года, когда мы с ним конкурировали на выборах в Госдуму. Тогда победил я, и с тех пор начались какие-то подобные статьи. Может, у него какая-то обида есть в этом плане, мне трудно сказать", - отметил он.

Бидонько не исключил, что Семеновых "на фоне борьбы с коррупцией" решил начать свою кампанию на выборы в Госдуму в следующем году. При этом вице-губернатор добавил, что не будет обращаться в суд.

"Не хочется даже тратить время на такие мелочи, и разбираться с Сергеем Михайловичем в судах тоже не хочется. Он обратился, проверят. Но то, что он написал - полная неправда. Не знаю, что им двигало в конечном итоге. Если говорить про Павла Козяева, конечно, я с ним знаком, но мы редко видимся", - добавил Сергей Бидонько.