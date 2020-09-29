29 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
Глава Заводоуковска Светлана Касенова (2020) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Главой Заводоуковска стала Светлана Касенова

На первом заседании VII созыва думы Заводоуковска главой города избрана Светлана Касенова. Депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.
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Светлана Касенова родилась 9 марта 1974 г. в селе Яковлево Заводоуковского района. С января 2006 г. – заместитель главы города. Её предшественник Александр Анохин станет советником губернатора Тюменской области.

Глава Заводоуковска Светлана Касенова(2020)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

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Главой Заводоуковска стала Светлана Касенова

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Теги: Светлана Касенова, Александр Анохин, Александр Моор



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