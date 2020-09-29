Главой Заводоуковска стала Светлана Касенова

На первом заседании VII созыва думы Заводоуковска главой города избрана Светлана Касенова. Депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил нового руководителя муниципалитета с избранием и пообещал объехать округ, чтобы потом вместе с главой, депутатами и местными жителями обсудить вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время.

Светлана Касенова родилась 9 марта 1974 г. в селе Яковлево Заводоуковского района. С января 2006 г. – заместитель главы города. Её предшественник Александр Анохин станет советником губернатора Тюменской области.