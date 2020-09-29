29 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России Московская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

КС принял к рассмотрению первое обращение по ограничениям из-за коронавируса

Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению первый запрос из суда в Московской области, который просит дать оценку постановлению губернатора региона об ограничении на передвижение граждан. Об этом сообщается на сайте КС.

Это первое подобное обращение, в котором КС проверит на соответствие Конституции решения местных властей, поражающих граждан в их правах.

Как сообщает ТАСС, житель Подмосковья покинул свой дом, за что на него был составлен административный протокол. Судья в ходе рассмотрения дела счел, что право на свободу передвижения граждан является одним из основных и закреплено в Конституции, которая имеет прямое действие и приоритет над прочими правовыми актами.

Несмотря на постановление губернатора Подмосковья, где указаны ссылки на федеральные законы и местные нормативные акты, судья резонно посчитал, что ни один из них "не предусматривает полномочий губернатора на ограничение права граждан на свободу передвижения".

Теперь от решения КС будет многое зависеть. В частности, можно ли преследовать граждан за пользование своим правом на свободное передвижение по территории страны.

С 28 сентября в Москве и области власти возобновили режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Ограничение пока носит рекомендательный характер.

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КС принял к рассмотрению первое обращение по ограничениям из-за коронавируса

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Теги: конституция, конституционный суд, коронавирус



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