КС принял к рассмотрению первое обращение по ограничениям из-за коронавируса

Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению первый запрос из суда в Московской области, который просит дать оценку постановлению губернатора региона об ограничении на передвижение граждан. Об этом сообщается на сайте КС.

Это первое подобное обращение, в котором КС проверит на соответствие Конституции решения местных властей, поражающих граждан в их правах.

Как сообщает ТАСС, житель Подмосковья покинул свой дом, за что на него был составлен административный протокол. Судья в ходе рассмотрения дела счел, что право на свободу передвижения граждан является одним из основных и закреплено в Конституции, которая имеет прямое действие и приоритет над прочими правовыми актами .

Несмотря на постановление губернатора Подмосковья, где указаны ссылки на федеральные законы и местные нормативные акты, судья резонно посчитал, что ни один из них " не предусматривает полномочий губернатора на ограничение права граждан на свободу передвижения" .

Теперь от решения КС будет многое зависеть. В частности, можно ли преследовать граждан за пользование своим правом на свободное передвижение по территории страны.

С 28 сентября в Москве и области власти возобновили режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Ограничение пока носит рекомендательный характер.