Макрон встретился с Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон, приехавший с визитом в Литву, встретился с экс-кандидаткой в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Она уже больше месяца живет в Литве и оттуда пытается руководить протестами на родине.

Макрон, как сообщает Delfi, пообещал Тихановской способствовать переговорам по урегулированию политического кризиса.

"Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране", - заявила Тихановская журналистам.

Как именно французский лидер будет посредничать – неизвестно. Лукашенко отказывается с ним общаться, единственным "связующим звеном" между ними является Владимир Путин. Обратиться к нему Макрону ранее рекомендовала и сама Тихановская.