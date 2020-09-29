Путин назвал внешнее давление на Белоруссию "беспрецедентным" и обещал помогать

Владимир Путин не поехал на Седьмой форум регионов России и Белоруссии, но записал видеообращение к его участникам.

Президент России назвал отношения двух стран "по-настоящему братскими, добрососедскими, подлинно союзническими". С заметным оптимизмом сказал о строительстве союзного государства и о противостоянии внешним угрозам.

"И сейчас – с учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, – хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история", - заверил Путин.

Лукашенко и Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Российский лидер высказался и о главной теме форума в этом году – 75-летии Победы: "Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу, твёрдо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, её причинах, итогах и уроках".

Путин заметил, что в прошлом году взаимный товарооборот двух стран составил $35,5 миллиарда, а в Белоруссии работает более 2 тыс. компаний с российским участием. Только стоимость реализации проекта по сооружению Белорусской АЭС "Росатомом" оценивается в $10 млрд.

"Как известно, Россия является главным инвестором в белорусскую экономику: на долю российских компаний приходится почти половина всех прямых иностранных капиталовложений в Белоруссию. Оказываем серьёзное кредитно-финансовое содействие белорусской экономике", - напомнил президент.

Также Путин в очередной раз напомнил, что вакцину "Спутник V" первой из иностранных государств получит Белоруссия.