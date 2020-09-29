В Югре самоизоляцию старшего поколения продлили до 18 октября

Глава Югры Наталья Комарова продлила режим самоизоляции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"До 18 октября продлеваю режим самоизоляции для граждан из группы риска: 65+, беременных женщин, людей, страдающих хроническими заболеваниями. На условиях, которые действуют на сегодняшний день. Также продлеваются ограничения на те виды деятельности, которые в настоящее время приостановлены", - сказала губернатор на заседании окружного "коронавирусного" оперштаба.

Напомним, за сутки в округе коронавирус подтвердился у 143 пациентов (всего – у 22 тыс. 372). Югра на 10-м месте среди всех регионов России по количеству новых случаев заболевания за сутки.