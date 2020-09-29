Свердловская область снова в первой десятке регионов по приросту новых случаев COVID-19

На территории Свердловской области лабораторно подтверждено 143 новых случая коронавиурснгой инфекции. 87 из них являются жителями Екатеринбурга, остальные из Слободо-Туринского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Артинского городского округа, Полевского, Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Невьянска, Кировграда, Ивделя, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, Талицкого городского округа, Камышловского района, Пышминского городского округа.

Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло отметки в 29 тыс.5 человек, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе. При этом выписано в связи с выздоровлением 21 тыс. 725 свердловчан, включая и 69 накануне.

Из 105 пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, 92 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 49 подключены к аппаратам ИВЛ. 436 находятся в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, зарегистрировано еще пять смертей от COVID-19, что пополняет статистику до 597 случаев.

По количеству новых случаев за сутки Свердловская область находится на девятом месте среди всех регионов страны, где фиксируется заражение коронавирусом.