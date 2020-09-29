29 Сентября 2020
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Рост продолжается: в России выявлено 8232 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8232 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6479 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровело 952 399 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

  Москва - 2300

  Санкт-Петербург - 251

  Московская область - 209

  Ростовская область - 190

  Нижегородская область - 168

  Воронежская область - 165

  Кемеровская область - 153

  Ставропольский край - 146

  Свердловская область - 143

  Ханты-Мансийский АО - 143

  Ямало-Ненецкий АО - 133

  Архангельская область - 124

  Ульяновская область - 119

  Красноярский край - 112

  Самарская область - 111

  Удмуртская Республика - 108

  Волгоградская область - 105

  Оренбургская область - 105

  Саратовская область - 102

  Краснодарский край - 98

  Алтайский край - 93

  Пензенская область - 92

  Республика Коми - 85

  Омская область - 85

  Мурманская область - 83

  Республика Дагестан - 83

  Иркутская область - 83

  Забайкальский край - 82

  Республика Крым - 82

  Томская область - 81

  Республика Саха (Якутия) - 80

  Пермский край - 76

  Карачаево-Черкесская Республика - 73

  Кировская область - 73

  Тюменская область - 72

  Новосибирская область - 71

  Приморский край - 70

  Челябинская область - 68

  Республика Бурятия - 68

  Хабаровский край - 68

  Ленинградская область - 67

  Белгородская область - 63

  Орловская область - 60

  Республика Калмыкия - 59

  Калужская область - 57

  Астраханская область - 56

  Тверская область - 53

  Калининградская область - 52

  Ивановская область - 51

  Республика Ингушетия - 51

  Республика  Алтай - 51

  Ярославская область - 50

  Вологодская область - 46

  Курская область - 45

  Новгородская область - 45

  Кабардино-Балкарская Республика - 45

  Тамбовская область - 42

  Владимирская область - 41

  Костромская область - 41

  Республика Тыва - 41

  Республика Хакасия - 41

  Брянская область - 40

  Рязанская область - 40

  Республика Башкортостан - 40

  Республика Мордовия - 39

  Сахалинская область - 38

  Липецкая область - 37

  Республика Северная Осетия - 35

  Тульская область - 34

  Магаданская область - 34

  Республика Адыгея - 32

  Курганская область - 32

  Чувашская Республика - 30

  Амурская область - 30

  Камчатский край - 26

  Республика Марий Эл - 23

  Республика Татарстан - 22

  Севастополь - 21

  Республика Карелия - 18

  Смоленская область - 17

  Еврейская АО - 15

  Псковская область - 14

  Чеченская Республика - 5

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Рост продолжается: в России выявлено 8232 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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