Рост продолжается: в России выявлено 8232 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8232 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6479 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровело 952 399 человек.