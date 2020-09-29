Рост продолжается: в России выявлено 8232 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8232 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6479 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровело 952 399 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 2300
Санкт-Петербург - 251
Московская область - 209
Ростовская область - 190
Нижегородская область - 168
Воронежская область - 165
Кемеровская область - 153
Ставропольский край - 146
Свердловская область - 143
Ханты-Мансийский АО - 143
Ямало-Ненецкий АО - 133
Архангельская область - 124
Ульяновская область - 119
Красноярский край - 112
Самарская область - 111
Удмуртская Республика - 108
Волгоградская область - 105
Оренбургская область - 105
Саратовская область - 102
Краснодарский край - 98
Алтайский край - 93
Пензенская область - 92
Республика Коми - 85
Омская область - 85
Мурманская область - 83
Республика Дагестан - 83
Иркутская область - 83
Забайкальский край - 82
Республика Крым - 82
Томская область - 81
Республика Саха (Якутия) - 80
Пермский край - 76
Карачаево-Черкесская Республика - 73
Кировская область - 73
Тюменская область - 72
Новосибирская область - 71
Приморский край - 70
Челябинская область - 68
Республика Бурятия - 68
Хабаровский край - 68
Ленинградская область - 67
Белгородская область - 63
Орловская область - 60
Республика Калмыкия - 59
Калужская область - 57
Астраханская область - 56
Тверская область - 53
Калининградская область - 52
Ивановская область - 51
Республика Ингушетия - 51
Республика Алтай - 51
Ярославская область - 50
Вологодская область - 46
Курская область - 45
Новгородская область - 45
Кабардино-Балкарская Республика - 45
Тамбовская область - 42
Владимирская область - 41
Костромская область - 41
Республика Тыва - 41
Республика Хакасия - 41
Брянская область - 40
Рязанская область - 40
Республика Башкортостан - 40
Республика Мордовия - 39
Сахалинская область - 38
Липецкая область - 37
Республика Северная Осетия - 35
Тульская область - 34
Магаданская область - 34
Республика Адыгея - 32
Курганская область - 32
Чувашская Республика - 30
Амурская область - 30
Камчатский край - 26
Республика Марий Эл - 23
Республика Татарстан - 22
Севастополь - 21
Республика Карелия - 18
Смоленская область - 17
Еврейская АО - 15
Псковская область - 14
Чеченская Республика - 5