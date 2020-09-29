Адвокат Анатолия Быкова заявил о хищении со счета бизнесмена миллиона рублей

Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, подозреваемого в организации убийств, заявил об исчезновении денег со счета его подопечного. Защитник отметил, что не обвиняет сотрудников следственных органов, но факт имеется: пока смартфон Быкова находился в распоряжении следственных органов со счета Быкова исчезло более миллиона рублей. Адвокат Алексей Прохоров сообщил, что подал заявление в полицию.

"Кто-то перечислял деньги с расчетного счета Быкова в "Сбербанке" на его банковскую карту, а затем, как я понимаю, обналичивал где-то в Москве. Каким образом это произошло, непонятно. В период, когда транзакции совершались, телефон с приложением "Сбербанк Онлайн" находился в распоряжении органов следствия. Я не говорю, что кто-то из сотрудников причастен к этому, правоохранительные органы разберутся, но как минимум странно, что в этот период совершались вот эти перечисления", - цитирует Прохорова издание "Подъем".

Напомним, в начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств.

Быков был задержан 7 мая в Красноярске. Ранее Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад. Следователи подробно описали, как, по их версии, в 1994 году могли развиваться события. Быков отправлен под арест до 3 октября.

В СК добавили, что Владимир Татаренков, один из ключевых свидетелей по уголовному делу о двойном убийстве, после освобождения из мест лишения свободы в конце августа 2020 года был повторно допрошен и полностью подтвердил показания, данные им ранее.

В июле бизнесмену было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом. В конце августа в отношении Быкова было возбуждено еще одно дело - по факту организации убийства учредителя фирмы в 2004 году.