Екатеринбургская дума одобрила протест прокурора касательно расширения полномочий застройщиков

Депутаты городской думы Екатеринбурга рассмотрели протест прокурора города касательно новшеств конфигурации зданий муниципалитета.

Напомним, что документ касается предоставления возможности застройщикам Екатеринбурга больше не договариваться о внешнем облике возводимых ими зданий. Об этом вчера сообщил спикер городского парламента Игорь Володин, подчеркнув, что в документе не будет идти речь о точечной застройке и наделении застройщиков привилегиями.

24 депутата проголосовали "за", один воздержался. Поскольку юридическое заключение по этому поводу пока не получено, вопрос будет направлен в администрацию города для рассмотрения на профильной комиссии.