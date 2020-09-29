"Чувствуют себя хорошо": прививку от коронавируса в Свердловской области поставили 12 человек

В Свердловской области на сегодняшний день 12 человек поставили прививку от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на брифинге во вторник рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, что первая партия вакцины от COVID-19 уже поступила в регион. Сообщалось, что вакцинация будет добровольной и бесплатной. На этой неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что до конца года в область поступит 3 тыс. 730 доз вакцины от коронавируса.

Как рассказал сегодня Креков, все свердловчане, кто уже поставил прививку, чувствуют себя хорошо, ни у кого нет побочных эффектов.

"За ними ведется наблюдение, ежедневно количество привитых будет увеличиваться. Пока это клинические испытания", - уточнил вице-губернатор.

Он заявил, что при наличии возможности поставит себе прививку от коронавируса.

"Если подойду по медицинским параметрам. Я готов вступить в число добровольцев и привиться против ковида, также как и многие мои коллеги", - заверил Павел Креков.

Он добавил, что приоритет в вакцинации будет отдаваться медицинским работникам.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что намерен привиться от коронавируса.