29 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

"Чувствуют себя хорошо": прививку от коронавируса в Свердловской области поставили 12 человек

В Свердловской области на сегодняшний день 12 человек поставили прививку от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на брифинге во вторник рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, что первая партия вакцины от COVID-19 уже поступила в регион. Сообщалось, что вакцинация будет добровольной и бесплатной. На этой неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что до конца года в область поступит 3 тыс. 730 доз вакцины от коронавируса.

Как рассказал сегодня Креков, все свердловчане, кто уже поставил прививку, чувствуют себя хорошо, ни у кого нет побочных эффектов.

"За ними ведется наблюдение, ежедневно количество привитых будет увеличиваться. Пока это клинические испытания", - уточнил вице-губернатор.

креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru

Он заявил, что при наличии возможности поставит себе прививку от коронавируса.

"Если подойду по медицинским параметрам. Я готов вступить в число добровольцев и привиться против ковида, также как и многие мои коллеги", - заверил Павел Креков.

Он добавил, что приоритет в вакцинации будет отдаваться медицинским работникам.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что намерен привиться от коронавируса.

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"Чувствуют себя хорошо": прививку от коронавируса в Свердловской области поставили 12 человек

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Теги: вакцина, Креков, коронавирус, прививка, Свердловская область



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