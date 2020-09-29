29 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
Глава Ялуторовского района Тюменской области Андрей Гильгенберг (2020) | Фото: admtyumen.ru

Андрей Гильгенберг переизбран главой Ялуторовского района

Сегодня в Ялуторовске состоялось заседание думы района. Избран глава муниципалитета, сообщили Накануне.RU в правительстве Тюменской области.

Депутаты отдали свои голоса за Андрея Гильгенберга. Напомним, в августе из-за предстоящего окончания полномочий главы был объявлен конкурс. На участие в нем поступили документы от двух кандидатов. Рассмотрев все представленные документы, депутаты единогласно проголосовали за Гильгенберга.

Он родился 12 июня 1965 года в Талды-Кургане Казахской ССР. В 1989 г. окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности "Механизация сельского хозяйства". В 1989-97 гг. занимал должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя кафедры "Тракторы и автомобили" Тюменского сельхозинститута, а затем возглавил кафедру "Эксплуатация машинно-тракторного парка". После этого, попав на госслужбу, работал специалистом отдела развития и размещения производственных сил, начальником отдела потребительского рынка. В январе 2002 г. возглавлял отдел механизации департамента агоропромышленного комплекса Тюменской области. В сентябре 2012 г. назначен главой Ялуторовского района. Женат, имеет двух детей.

Глава Ялуторовского района Тюменской области Андрей Гильгенберг(2020)|Фото: admtyumen.ru

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Андрей Гильгенберг переизбран главой Ялуторовского района

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Теги: Андрей Гильгенберг, Ялуторовский район, дума



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