29 Сентября 2020
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презентация развития Нижневартовска (2020) | администрация Нижневартовска

"Через трансформацию нефтесервисов к самому чистому городу на планете". Василий Тихонов рассказал главным редакторам о будущем столицы Самотлора.

В каких скверах можно будет гулять, какую воду будут пить, где будут учиться и даже о чем будут мечтать вартовчане. Заглянуть в будущее Нижневартовска предложил глава города Василий Тихонов на очередной встрече с главными редакторами СМИ города и региона, передает корреспондент Накануне.RU. Такие диалоги мэра столицы Самотлора с главредами стали уже традиционными. Но тема, предложенная в этот раз Василием Тихоновым, оказалась неожиданной.

презентация развития Нижневартовска(2020)|администрация Нижневартовска

Речь шла о разработанной командой городских управленцах стратегии развития Нижневартовска. Проект развития был презентован в рамках совместной программы ВЭБ-корпорации и "Сколково". Всего ВЭБ.РФ рассматривает около сотни проектов по развитию экономик крупных городов России. Причем, речь идет о развитии именно городов российской глубинки, столицы в программе не участвуют по понятным причинам. Для тех проектов городского развития, которые будут отобраны в рамках программ ВЭБа, открываются самые широкие перспективы с соответствующим финансированием.

презентация развития Нижневартовска(2020)|администрация Нижневартовска

Василий Тихонов для главных редакторов фактически провел повторную презентацию проекта, которая не только впечатлила, но и потребовала времени на осмысление. По крайней мере, журналисты именно так сказали мэру Нижневартовска, когда он предложил задавать вопросы.

презентация развития Нижневартовска(2020)|администрация Нижневартовска

Конечно, для того, чтобы так масштабно заглянуть в завтрашний день столицы Самотлора, мэрии было необходимо максимально точно оценить состояние городских сфер сегодня.

презентация развития Нижневартовска(2020)|администрация Нижневартовска

Ключевой идеей презентации будущего Нижневартовска стала трансформация города из "спального района" для добытчиков нефти в экологически продвинутый мегаполис.

презентация развития Нижневартовска(2020)|администрация Нижневартовска

Управленческая команда Нижневартовска попыталась заглянуть в будущее города, исходя из прогнозов развития нефтедобычи, сегодняшнего уровня развития транспортной, образовательной и вообще всей инфраструктуры муниципалитета.

презентация развития Нижневартовска(2020)|администрация Нижневартовска

Отдельным нюансом в проекте был акцент на развитие не только самого города, но и так называемой городской агломерации.

презентация развития Нижневартовска(2020)|администрация Нижневартовска

Особенности жилой застройки столицы Самотлора тоже попытались учесть с тем, чтобы спрогнозировать максимальное комфортное для горожан пространственное развитие.

презентация развития Нижневартовска(2020)|администрация Нижневартовска

Понятно, что развитие любого муниципалитета связано не только с жильем, но прежде всего с проектами производства, образования, услуговых сервисов. Команда нижневартовских управленцев сделала акцент в презентации на создание в городе самых разных экологических модулей: индустриальный парк экотехнологий, поддержка зеленых технолгий, создание кванториума с эконаправлениями - только часть предложений.

презентация развития Нижневартовска(2020)|администрация Нижневартовска

Важнейший акцент в проекте сделан на развитие нефтесервиса в Нижневартовске.

презентация развития Нижневартовска(2020)|администрация Нижневартовска

Презентация проекта будущего Нижневартовска, проведенная мэром, оказалась для журналистов не просто масштабной новостью, но и определенным вызовом. Главные редакторы предложили мэру дать время на осмысление и встретиться еще раз, чтобы уже журналисты смогли задать мэру вопросы о будущем города.

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"Через трансформацию нефтесервисов к самому чистому городу на планете". Василий Тихонов рассказал главным редакторам о будущем столицы Самотлора.

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Теги: василий тихонов, нижневартовск, вэб, презентация, экология



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