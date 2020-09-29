"Через трансформацию нефтесервисов к самому чистому городу на планете". Василий Тихонов рассказал главным редакторам о будущем столицы Самотлора.

В каких скверах можно будет гулять, какую воду будут пить, где будут учиться и даже о чем будут мечтать вартовчане. Заглянуть в будущее Нижневартовска предложил глава города Василий Тихонов на очередной встрече с главными редакторами СМИ города и региона, передает корреспондент Накануне.RU. Такие диалоги мэра столицы Самотлора с главредами стали уже традиционными. Но тема, предложенная в этот раз Василием Тихоновым, оказалась неожиданной.

Речь шла о разработанной командой городских управленцах стратегии развития Нижневартовска. Проект развития был презентован в рамках совместной программы ВЭБ-корпорации и "Сколково". Всего ВЭБ.РФ рассматривает около сотни проектов по развитию экономик крупных городов России. Причем, речь идет о развитии именно городов российской глубинки, столицы в программе не участвуют по понятным причинам. Для тех проектов городского развития, которые будут отобраны в рамках программ ВЭБа, открываются самые широкие перспективы с соответствующим финансированием.

Василий Тихонов для главных редакторов фактически провел повторную презентацию проекта, которая не только впечатлила, но и потребовала времени на осмысление. По крайней мере, журналисты именно так сказали мэру Нижневартовска, когда он предложил задавать вопросы.

Конечно, для того, чтобы так масштабно заглянуть в завтрашний день столицы Самотлора, мэрии было необходимо максимально точно оценить состояние городских сфер сегодня.

Ключевой идеей презентации будущего Нижневартовска стала трансформация города из "спального района" для добытчиков нефти в экологически продвинутый мегаполис.

Управленческая команда Нижневартовска попыталась заглянуть в будущее города, исходя из прогнозов развития нефтедобычи, сегодняшнего уровня развития транспортной, образовательной и вообще всей инфраструктуры муниципалитета.

Отдельным нюансом в проекте был акцент на развитие не только самого города, но и так называемой городской агломерации.

Особенности жилой застройки столицы Самотлора тоже попытались учесть с тем, чтобы спрогнозировать максимальное комфортное для горожан пространственное развитие.

Понятно, что развитие любого муниципалитета связано не только с жильем, но прежде всего с проектами производства, образования, услуговых сервисов. Команда нижневартовских управленцев сделала акцент в презентации на создание в городе самых разных экологических модулей: индустриальный парк экотехнологий, поддержка зеленых технолгий, создание кванториума с эконаправлениями - только часть предложений.

Важнейший акцент в проекте сделан на развитие нефтесервиса в Нижневартовске.

Презентация проекта будущего Нижневартовска, проведенная мэром, оказалась для журналистов не просто масштабной новостью, но и определенным вызовом. Главные редакторы предложили мэру дать время на осмысление и встретиться еще раз, чтобы уже журналисты смогли задать мэру вопросы о будущем города.