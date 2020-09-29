Юрий Башмет заразился коронавирусом

67-летний дирижер и альтист, народный артист СССР Юрий Башмет заразился коронавирусом. Он чувствует себя хорошо и проходит лечение, сообщает ТАСС со ссылкой на Русское концертное агентство.

"У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой", - сообщили в агентстве.

Ранее Mash сообщал, что у Башмета врачи диагностировали пневмонию и оценили его состояние как средней тяжести, а также о том, что супруга артиста тоже заразилась.

Башмет некоторое время назад запустил проект поддержки музыкантов и композиторов в период эпидемии коронавируса, когда большинство артистов лишены возможности зарабатывать и встречаться со слушателями. "Мы уверены, что сегодняшняя тяжелая ситуация рано или поздно закончится, и очень важно, как мы все вместе пройдем через это непростое время", - говорится в заявлении Башмета и Русского концертного агентства.