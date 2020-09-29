Евгений Куйвашев ввел двухнедельную изоляцию для свердловских учреждений соцобслуживания

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел ограничительные мероприятия в виде самоизоляции для социальных объектов, предоставляющих услуги в стационарном формате. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Ограничительные меры также распространяются на Камышловское училище-интернат для инвалидов.

Помимо этого, всем работникам полагаются стимулирующие выплаты в размере: 60 тыс. руб. в случае выявления в учреждении коронавирусной инфекции и 40 тыс. руб. – если все будет благополучно. Среднему, младшему, техническому персоналу и социальным сотрудникам также предполагаются выплаты от 15 до 35 тыс. руб.

"Ввести в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы, предполагающий временную изоляцию (обсервацию) проживания в таких организациях получателей социальных услуг и работников, исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней", - говорится в документе

Указ вступает в силу 29 сентября и предусматривает временную изоляцию до 15 октября включительно.