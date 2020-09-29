29 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

В свердловских школах не будут увеличивать каникулы из-за коронавируса

В школах Свердловской области не планируют увеличивать каникулы из-за ситуации с коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.
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Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин "для профилактики" увеличил осенние каникулы в два раза и велел провести их одномоментно во всех школах столицы. Они продлятся с 5 по 18 октября.

Как заявил сегодня Креков, темпы роста заболеваемости в Москве значительно выше, чем на Среднем Урале.

"Если у нас рост составляет 15-20%, то в Москве она возросла за последние дни в несколько раз. Во-первых, там кратно возросло количество тестирований. Во-вторых, это крупнейший транспортный узел не только страны, но и мира", - пояснил вице-губернатор.

Он отметил, что Свердловская область находится "в несколько другой весовой категории".

"У нас сейчас нет объективно никаких оснований, чтобы объявлять какой-либо карантин. При этом мы будем наблюдать за конкретной ситуацией. Если она будет стабильной, то мы будем благополучно продолжать учебу. Если все-таки она будет другой в силу ряда обстоятельств, то будем рассматривать другие меры. Сейчас, на данный момент, такие меры не рассматриваются в нашем регионе", - заключил Павел Креков.

Напомним, с понедельника в Екатеринбурге на две недели был полностью закрыт детский сад №265. Причина в том, что у четырех сотрудников дошкольной организации подозревают COVID-19.

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В свердловских школах не будут увеличивать каникулы из-за коронавируса

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Теги: школы, каникулы, коронавирус, Креков, Свердловская область



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