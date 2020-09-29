"Его дома трясло и колотило". Адвокаты "уктусского стрелка" рассказали о его болезнях

Стали известны подробности ухудшения состояния здоровья "уктусского стрелка", который сегодня упал на пол в суде. Об этом Накануне.RU рассказали адвокаты Владимир Щупов и Данил Задорин.

"В СИЗО он падал, бился головой о стену и затыкал уши руками. У него были галлюцинации", - отметили собеседники.

По рассказам жены 35-летнего Алексея Александрова, он имел проблемы со здоровьем. "Как придёт домой, его трясёт и колотит. Ночью мог подняться и пойти куда глаза глядят", - говорит супруга обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе.

Зверское преступление случилось летом 2018 года.

В настоящий момент процесс оглашения приговора приостановлен.

Александрову вызвана "скорая помощь".