29 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2020) | Фото: Накануне.RU

"Его дома трясло и колотило". Адвокаты "уктусского стрелка" рассказали о его болезнях

Стали известны подробности ухудшения состояния здоровья "уктусского стрелка", который сегодня упал на пол в суде. Об этом Накануне.RU рассказали адвокаты Владимир Щупов и Данил Задорин.

"В СИЗО он падал, бился головой о стену и затыкал уши руками. У него были галлюцинации", - отметили собеседники.

По рассказам жены 35-летнего Алексея Александрова, он имел проблемы со здоровьем. "Как придёт домой, его трясёт и колотит. Ночью мог подняться и пойти куда глаза глядят", - говорит супруга обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе.

Зверское преступление случилось летом 2018 года.

В настоящий момент процесс оглашения приговора приостановлен.

Александрову вызвана "скорая помощь".

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"Его дома трясло и колотило". Адвокаты "уктусского стрелка" рассказали о его болезнях

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Теги: уктусский стрелок, суд, адвокат



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Развитие сюжета:

Ранее 29.09.2020 11:16 Мск "Уктусского стрелка", убившего двух девушек, приговорили к пожизненному лишению свободы

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