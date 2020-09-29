Евро стоит 93 рубля впервые с января 2016 года

Курсы основных мировых валют на этой неделе стремятся к рекордам и успешно достигают их. Так, во вторник, 29 сентября, курс евро впервые с 21 января 2016 года поднялся до 93 рублей, прибавив на Мосбирже на открытии сессии 0,81%. Не отстает и доллар, который растет на 0,77% - до 79,70 руб.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал полный оптимизма комментарий по поводу рекордов на валютном рынке. Оказывается, в Кремле волатильность курса рубля видят, но верят, что в будущем рубль восстановит свою силу. За счёт каких факторов это может произойти, Песков уточнять не стал.