"Пора сменить стратегию выпрашивания на стратегию зарабатывания": Гордума Екатеринбурга обсудила бюджет муниципалитета

Дефицит бюджета уральской столицы за первое полугодие 2020 г. составил 3 млрд 389 млн руб., при доходной части в 48 млрд 215 млн и расходной в 51 млрд 604 млн руб. Такие цифры озвучила начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева на заседании гордумы 29 сентября.

Большая часть финансов, сложенная из средств федерального и областного бюджета в виде субсидий (1 млрд 995 млн), субвенций (9 млрд 210 млн) и иных межбюджетных трансфертов (54 млн) ушла на расходы социальной сферы, что составило 76,6% от общего объема расходов бюджета города. Наибольший удельный вес в расходах: образование - 51,6%, социальная политика - 10,4%, национальная экономика – 12,3%, общегосударственные вопросы - 6%, ЖКХ – 4,5%, культура - 3,3% и здравоохранение - 9,2%.

За первое полугодие уральская столица также осуществила финансирование 24 муниципальных и три ведомственных целевых программ общей суммой в 19 млрд 453 млн руб. или 42,2% к утвержденным ассигнованиям. За этот период только на улучшение благоустройства Екатеринбурга был потрачен 1 млрд 652 млн, а на сегодняшний день эта сумма увеличилась до 3 млрд 330 млн руб.

Также, в сравнение с 2019 г., динамика поступления налоговых и неналоговых доходов сложилась ниже уровня прошлого года на 10,8%, а муниципальный долг на 1 июля 2020 г. составил 235 млн руб. за счет предоставления муниципальных гарантий. При этом размер долга снизился на 12 млн руб., и по заверениям Анны Турунцевой, не превышает верхнего предела, установленного на 1 января 2021 г.

В связи с этим член политической партии "Коммунистическая партия РФ" Роман Ступников выступил с предложением сменить стратегию города с "выпрашивания" на стратегию "зарабатывания". По его словам, в городе для этого есть все необходимое.

"Есть огромный функционал имущества и, самое главное, есть предприятия с миллиардными доходами, которые, почему-то, вместо прибыли постоянно сосут деньги из бюджета. Хотя, мне так никто на вопросы не ответил: почему их частные конкуренты эту прибыль спокойно зарабатывают? – заявил депутат. - Мне это все напоминает историю с нерадивым студентом, который чуть что, сразу бежит к папе. А папа сам уже весь в кредитах. Пора начинать взрослеть, дорогие друзья".

При этом Ступников отметил хорошо проделанную работу коллег, способных удержать доходы бюджета и даже прибавить за счет бюджета верхнего уровня в такой тяжелый период.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции, Екатеринбург уже успел потерять 1,5 млрд руб. и в будущем эти показатели могут достичь 4 млрд.