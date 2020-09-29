Пик заболеваемости коронавирсом может прийтись на начало ноября - эксперты

Россия достигнет нового пика по заболеваемости коронавирусом через две-три недели, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, на которого ссылается РИА Новости.

"При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели", — рассказал Тавадян.

Самый пессимистичный из прогнозов предсказывает прохождение пика в начале ноября.