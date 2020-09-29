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Спорт За рубежом
Никита Кучеров (2019) | Фото: youtube.com/Red Sports

Новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром завершившегося сегодня ночью Кубка Стэнли, опередив на одно очко ближайшего преследователя.

Шестой матч финальной серии между "Тампа-Бэй Лайтинг" и "Даллас Старз" завершился со счётом 2:0 (4:2 в серии). Одну из шайб в игре забросил канадец Брэйден Пойнт, который стал в итоге лучшим снайпером плей-офф. Кучеров же отметился в игре результативной передачей, набрав 34-е очко в плей-офф. Россиянин на одно очко опередил упомянутого Пойнта в списке бомбардиров.

Напомним, что в составе "молний" в этом сезоне сразу четыре россиянина стали обладателями главного хоккейного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ): вратарь Андрей Василевский, защитники Михаил Сергачёв и Александр Волков, а также нападающий Никита Кучеров.

Финальное противостояние также стало рекордным по числу россиян: в решающей битве выступало сразу семь россиян в обеих командах.

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Новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

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Теги: хоккей, Национальная хоккейная лига, плей-офф, Кубок Стэнли, Никита Кучеров



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