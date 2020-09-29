Новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром завершившегося сегодня ночью Кубка Стэнли, опередив на одно очко ближайшего преследователя.

Шестой матч финальной серии между "Тампа-Бэй Лайтинг" и "Даллас Старз" завершился со счётом 2:0 (4:2 в серии). Одну из шайб в игре забросил канадец Брэйден Пойнт, который стал в итоге лучшим снайпером плей-офф. Кучеров же отметился в игре результативной передачей, набрав 34-е очко в плей-офф. Россиянин на одно очко опередил упомянутого Пойнта в списке бомбардиров.

Напомним, что в составе "молний" в этом сезоне сразу четыре россиянина стали обладателями главного хоккейного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ): вратарь Андрей Василевский, защитники Михаил Сергачёв и Александр Волков, а также нападающий Никита Кучеров.

Финальное противостояние также стало рекордным по числу россиян: в решающей битве выступало сразу семь россиян в обеих командах.