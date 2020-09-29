29 Сентября 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Собянин и Воробьев хотят "отвоевать" у аэропортов прилегающие территории

Сергей Собянин и Андрей Воробьев готовы пойти в атаку на аэропорты. По данным "Ведомостей", они подготовили ряд инициатив, которые в итоге могут привести к сокращению и застройке так называемых приаэродромных территорий (ПАТ). Между тем, уже год как в Шереметьево работает новая взлетно-посадочная полоса, строительство которой было сопряжено с множеством скандалов: жители окружающих поселков и городов жалуются, что теперь самолеты садятся прямо над многоквартирными высотными домами, мешая людям жить, а эксперты утверждали, что строительство велось с нарушениями.
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Издание сообщает, что предложения Собянина и Воробьева глава правительства Мишустин поручил прорабатывать своему заму Марату Хуснуллину и министру транспорта Евгению Дитриху. Столичные и подмосковные власти хотят, чтобы право определения ПАТ передали региональным властям, а сами аэропорты, которые сейчас тянут с определением ПАТ, должны привлекаться к административной ответственности.

Интересно, что длительный анализ ситуации с ПАТ в России проводит Минстрой, возглавляемый не чужим для Собянина Владимиром Якушевым. В 2019 году он заявил, что поправки в закон о ПАТ (ФЗ-135) будут разработаны в 2021 году. "Это работу предложено отложить до 2021 году и серьезно проанализировать, но в любом случае стране надо будет провести это", - заявлял министр.

Федеральный был принят в 2017 г., он обязал аэропорты установить на своих приаэродромных территориях (земли в радиусе 30 км) семь подзон с разными степенями ограничений по использованию. Однако ни в одном аэропорту гражданской авиации РФ приаэродромная территория так и не была установлена. Основная причина в том, что не был определен порядок расчета возмещения ущерба в связи с ограничениями использования земель и объектов недвижимости.

Как сообщало Накануне.RU, Минтранс предлагает сократить размеры приаэродромных территорий, смягчив нормативы по уровню шума, что поддерживают застройщики и формально аэропорты.

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Собянин и Воробьев хотят "отвоевать" у аэропортов прилегающие территории

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Теги: сергей собянин, андрей воробьев, приаэродромные территории, пат, шереметьево



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