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Экономика Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В свердловской прокуратуре рассказали о мерах поддержки для социального предпринимательства

Социальные проекты набирают популярность и весьма востребованы российским обществом. 22 сентября в Екатеринбурге проведен региональный онлайн-форум "Самое время. Социальное предпринимательство". Заметим, что Свердловская область входит в топ-10 регионов по количеству социальных предприятий. Центр инноваций социальной сферы, созданный на базе областного фонда поддержки предпринимателей с момента с момента своего создания, оказал всестороннюю помощь 4500 человек, которые решили попробовать свои силы и реализовать свою социально значимую бизнес – идею.

Старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева рассказала, кто может стать социальным предпринимателем и при каких условиях он вправе рассчитывать на поддержку государства.

Главное отличие от обычного бизнеса заключается в том, что данная предпринимательская деятельность направлена на достижение общественно полезных целей, способствует решению социальных проблем граждан и общества и осуществляется в соответствии с рядом предусмотренных законом условий. Это дело, которое одновременно приносит прибыль, выполняет благотворительную миссию и помогает социально незащищенным категориям граждан, как инвалиды, пенсионеры, матери-одиночки, многодетные семьи и т.д.

По данным национального реестра в Свердловской области работает 34 предприятия, которые успешно реализуют разные социальные бизнес проекты. Например, реабилитационный стационар для детей-инвалидов, социальное такси, фитнес для пожилых, школа умной безопасности.

"Для того, чтобы трудоустроить в свою фирму людей с ментальными или физическими особенностями, развивать сервисы и оказывать услуги в социально значимых сферах или, предположим, основать малое предприятие в отдаленной территории, за счет которого она начнет развиваться, помимо желания необходима дополнительная поддержка. И в этом готовы помочь как органы государственной власти и местного самоуправления, так и предпринимательское сообщество. Приоритетная поддержка социального бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Предусмотрены льготные кредитные продукты, беспроцентные займы, гранты и региональные субсидии. Особое место занимают Центры инноваций социальной сферы. В Свердловской области такой Центр оказывает консультационные услуги и обучает заинтересовавшихся социальной бизнес - идеей предпринимателей. И это далеко не весь перечень видов поддержки, предусмотренных для начинающего социального предпринимателя", - говорит Гурышева.        

Для того, чтобы воспользоваться государственной поддержкой, необходимо, чтобы среднесписочная численность таких лиц среди работников составляла не менее пятидесяти процентов, а доля расходов на оплату их труда - не менее двадцати пяти процентов. В случае создания детского развивающего центра или садика, доля доходов от такой деятельности должна быть не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов предпринимателя, а доля полученной им чистой прибыли, направленной на ведение такого бизнеса - не менее пятидесяти процентов от ее размера.

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В свердловской прокуратуре рассказали о мерах поддержки для социального предпринимательства

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Теги: Социальное предпринимательство, Вероника Гурышева



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