29 Сентября 2020
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нижний тагил уралвагонзавод увз (2014) | Фото: Накануне.ru

Уралвагонзавод готов к бесперебойной подаче тепла

В Дзержинском районе Нижнего Тагила стартовал отопительный сезон. Производственные объекты, жилищную и социальную сферу района, где проживает свыше 123 тыс. человек, теплом и горячей водой обеспечивает теплоэлектроцентраль Уралвагонзавода (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию "Ростех").

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, 1 октября заводской ТЭЦ исполняется 85 лет. В летний период для надёжности водо- и теплоснабжения предприятия и района здесь был выполнен большой объём работ по её подготовке, а также тепловых, водопроводных, внутрицеховых сетей предприятия к работе в зимний период. Только в ремонт главных водоводов вложено около 600 млн руб.

Замена главных водоводов стала самым масштабным проектом ремонтной кампании. Водоводы находятся за территорией Уралвагонзавода и являются единственными источником водоснабжения для предприятия и ТЭЦ. Их общая протяжённость составляет свыше 7 км, и за годы работы они порядком износились. Подрядной организацией выполнена прокладка новых водоводов из современных материалов, построены камеры переключения с установкой новой запорной арматуры.

Кроме того, на ТЭЦ собственными силами были проведены ремонты двух турбогенераторов, трубопроводов, энергетического котла и другого оборудования. На территории предприятия заменено более 300 метров трубопроводов. В цехах заменены калориферы, трубопроводы, проведена ревизия запорной арматуры и иные мероприятия, которые повысят надёжность водо- и теплоснабжения.

На бесперебойную подачу тепла не должны повлиять и внештатные ситуации. Ежегодно на случай непредвиденных перерывов поступления основного вида топлива – газа - создается неснижаемый запас мазута в количестве 5,5 тонн. Создан он и в этом году. Также для оперативного устранения возможных нарушений в работе оборудования сформирован необходимый резерв трубной продукции, металлопроката, запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования. Постоянно находятся в пусковой готовности дополнительные бойлерные установки, водогрейные котлы и сетевые насосы.

"Прошлая зима была в меру морозной, без сильных похолоданий, что позволило ТЭЦ отработать без серьёзных нагрузок. Температура горячей воды в тепловых сетях полностью соответствовала температурному графику. Уверен, этот сезон также пройдёт без накладок. Мы провели большую работу, и к зиме, даже самой холодной, мы готовы полностью!", - отметил главный энергетик Уралвагонзавода Руслан Юсупов.

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Уралвагонзавод готов к бесперебойной подаче тепла

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Теги: Уралвагонзавод, тепло, подача, Дзержинский район



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