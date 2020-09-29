29 Сентября 2020
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совещание у Евгения Куйвашева (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Куйвашев на заседании у Путина рассказал об ответе свердловчан на "коронавирусные" вызовы

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в расширенном заседании президиума государственного совета по вопросам реализации в регионах России указа о национальных целях развития страны до 2030 года. Совещание в режиме видеоконференции в понедельник провел Владимир Путин.

Президент напомнил, что по итогам июльского заседания Совета по стратегическому планированию и национальным проектам было принято решение о расширении горизонта выстраивания работы до 2030 года. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, в Свердловской области в настоящее время идет корректировка действующих документов стратегического планирования.

Владимир Путин(2020)|Фото: kremlin.ru

По словам губернатора Евгения Куйвашева, национальные проекты реализуются на Среднем Урале активно, в намеченные сроки. Так, в этом году в рамках нацпроекта "Образование" была построена и введена в эксплуатацию школа на тысячу мест в Невьянске, в 42 сельских школах открыты центры "Точка роста".

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" 80 медицинских организаций начали работу в формате "бережливой поликлиники". По словам главы региона, сегодня одной из ключевых задач стало сохранение здоровья людей.

"Исходя из этого в Свердловской области разрабатывается комплексная программа "Общественное здоровье уральцев". Это наш ответ на вызовы и риски, проявившиеся во время пандемии коронавируса. Цель программы – существенно повысить эффективность региональной системы здравоохранения, и, что не менее важно, сформировать в обществе навыки ответственного и бережного отношения к здоровью", - отметил губернатор.

Сергей Собянин на заседании президиума Государственного совета(2020)|Фото: kremlin.ru

Реализуя нацпроект "Жилье и городская среда", уральцы за восемь месяцев текущего года ввели в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. А в рамках нацпроекта "Экология", который реализуется при активном участии бизнес-сообщества, введен в эксплуатацию комплекс очистных сооружений на Первоуральском новотрубном заводе. В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК завершены работы по модернизации действующей домны №6, и после модернизации степень очистки воздуха увеличена в 2,5 раза.

Также было отмечено, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" сданы в эксплуатацию отремонтированные участки автодорог общей протяженностью 97,4 километра. А благодаря реализации нацпроекта "Наука" на базе Уральского федерального университета создается научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня "Передовые промышленные технологии".

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Куйвашев на заседании у Путина рассказал об ответе свердловчан на "коронавирусные" вызовы

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Теги: Куйвашев, Путин, заседание, Госсовет



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