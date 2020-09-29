С 5 по 18: Собянин увеличил до двух недель осенние каникулы в школах

Несмотря на то, что Минпросвещения и Роспотребнадзор уверяют, что среди школьников в России коронавируса нет и возвращения к дистанционному образованию не предвидится, мэр Москвы Сергей Собянин "для профилактики" увеличил каникулы в два раза и велел провести их одномоментно во всех школах.

Градоначальник подписал соответствующий указ и написал к нему пояснение в своем блоге.

"С пятого числа начинаются плановые осенние каникулы в большинстве московских школ. В части школ они начинаются несколько позднее. И обычно длятся одну неделю, - пишет Собянин. - По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября".

В это же время перестанут работать детские кружки и секции, учреждения дополнительного образования, подведомственные городу.

"В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы. Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте", - посоветовал мэр.

Он отметил, что "это очень важно", поскольку дети часто являются переносчиками и бессимптомными носителями коронавируса. "Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье", - заключил мэр.

Отметим, что детские садики продолжат работу в обычном режиме.

Напомним, в Москве уже два дня суточная заболеваемость коронавируса превышает 2 тыс. человек, растет и количество госпитализируемых. Власти призвали компании и предприятия перевести сотрудников на удаленку, а с понедельника для людей из групп риска (65+, хронические заболевания) действуют ограничения.