В Перми посетитель кафе "Овсянка", отравившаяся в заведении, отсудила компенсацию

Отравившаяся в кафе "Овсянка" посетительница отсудила компенсацию, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

Пострадавшая, обратившаяся в районный суд, отметила, что 15 ноября 2019 г. она обедала в кафе "Овсянка" картофельной запеканкой с мясом. После еды посетительнице стало плохо. Она обратилась в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу, где ей был поставлен диагноз "сальмонеллез", она лечилась в стационаре. В суде истица потребовала компенсацию морального вреда в 50 тыс. руб. и возмещение трат на лечение в 34,6 тыс. руб. Изучив материалы дела, суд посчитал, что индивидуальный предприниматель, являясь исполнителем услуг общественного питания в кафе "Овсянка", нарушила требования безопасности жизни и здоровья посетителей.

Вердикт – взыскание 35 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также 8 тыс. руб., потраченных на лечение. Последняя сумма включает в себя расходы на лекарства, необходимые для лечения кишечного заболевания, возникшего в результате отравления в кафе, а также на сдачу анализов. Также ответчик оштрафована на 21,5 тыс. руб. по закону "О защите прав потребителей". В удовлетворении оставшейся части иска отказано. Пермский краевой суд оставил решение коллег без изменения.

Напомним, этот и другие случаи заболевания острыми кишечными инфекциями были зарегистрированы 16-17 ноября 2019 г. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "O-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все заболевшие, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, были госпитализированы в инфекционные стационары Перми. Один из пострадавших - 11-летний школьник скончался.