"Уктусскому стрелку" стало плохо во время вынесения приговора

35-летнему Алексею Александрову стало плохо во время вынесения приговора. Как передает корреспондент Накануне.RU, мужчина упал на пол в "клетке", где ожидает вердикта суда. Спустя время он пришел в себя.

Ранее прокуратура запросила для него пожизненный срок.

Напомним, тела Ксении Салтановой и Натальи Кузнецовой были найдены на Уктусе в конце августа 2018 года. Несчастные были застрелены во время пикника (девушки отдыхали и ели пиццу). Долгое время следователи и полиция не могли найти подозреваемых. Лишь осенью 2019 года был задержан житель Уктуса Алексей Александров. В его доме была найдена самодельная винтовка с патронами. Александров заявлял, что убийство совершил из-за странной теории, где фигурируют центральный буфер хранения негативных эмоций и смертельный урон. В материалах дела присутствует информация о психических расстройствах обвиняемого.