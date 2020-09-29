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Александр Бурков (2015) | Фото: Накануне.RU

Бурков подарил Лукашенко танк

В Минске продолжается паломничество российских губернаторов. На этот раз Лукашенко снова принимал гостя из Сибири – главу Омской области Александра Буркова.

Лукашенко и российская делегация договорились сотрудничать по всем фронтам, белорусский президент, как водится, пообещал посетить Омскую область, отметив: "Для меня всё, что за Уралом, - это романтика".

Бурков был оригинален и подарил главе государства танк Т-80БВМ, вырезанный из кости мамонта, найденной на севере Омской области, передает "БелТА".

Президент Белоруссии предложил стремиться к увеличению товарооборота между страной и регионом до $100 млн (в год). В прошлом году он составил $80 млн, в этом году – существенно снизился.

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Бурков подарил Лукашенко танк

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Теги: александр бурков, александр лукашенко, омская область, сувенир



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