29 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
доллары,деньги, пачка, черный нал (2020) | Фото: piter-trening.ru

Гордума: Екатеринбург не должен потерять из-за коронавируса больше 4 миллиардов рублей

За первое полугодие 2020 г. Екатеринбург потерял 1,5 млрд руб. из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева на заседании гордумы 29 сентября.

Чиновник успокоила депутатов, что предполагаемые суммы в 9 млрд потери весьма преувеличены и реальная сумма не должна превысить 4 млрд руб.

"Итоговые потери составят до 4 млрд, - заявила Турунцева. - Если экономическая активизация произойдет на территории, и мы получим все платежи, по которым предоставлена отсрочка, мы минимизируем эту сумму".

Расходы бюджета города за отчетный период исполнены в сумме 21 млрд 738 млн руб. или 42% к годовому плану. При этом на здравоохранение затрачено 9,2% от всей суммы или 1 млрд 990 млн руб.

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Гордума: Екатеринбург не должен потерять из-за коронавируса больше 4 миллиардов рублей

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Теги: горудма, заседание, бюджет, траы, здравоохранение



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