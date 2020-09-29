"Газпром нефть" за добычу ямальской нефти получит налоговый вычет в 36 млрд

"Газпром нефть", добывающая "чёрное золото" в Ямальском районе ЯНАО, получит налоговый вычет. За три года его сумма составит 36 млрд руб., сообщает "РБК".

Льгота будет предоставляться три года, начиная с 2021 г. Вычет в 1 млрд руб./месяц (36 млрд руб. за три года) смогут получить компании, которые ведут добычу на месторождениях, расположенных в Ямальском районе округа и к началу 2018 г. получивших льготу по экспортной пошлине. Под эти характеристики подходит Новопортовское месторождение "Газпром нефти". Чтобы получить вычет из НДПИ, компании нужно будет заключить инвестиционное соглашение на три года с органом федеральной власти, который согласует Минфин, говорится в законопроекте министерства.

Напомним, ранее глава Ямала Дмитрий Артюхов, выступая на XI Тюменском нефтегазовом форуме, отметил, что в сегодняшних условиях развития нефтегазового сектора необходимо "заморозить" налоговую систему. По его словам, грядущее изменение НДД "приведёт к сокращениям на предприятиях округа".