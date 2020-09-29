Думал, что пистолет не заряжен: подробности инцидента в Еланском гарнизоне, где погиб контрактник

Военное следствие раскрыло подробности инцидента в Еланском гарнизоне в Свердловской области, где один контрактник случайно застрелил другого.

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Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении, все случилось в войсковой части 31612: младший сержант, находясь в комнате сменяемого караула, воспользовался отсутствием начальника и достал из металлического ящика пистолет Макарова. Полагая, что тот не снаряжен боеприпасами, солдат снял его с предохранителя и передернул затвор.

По версии следствия, затем военнослужащий направил ствол в сторону сослуживца и произвел выстрел, попав ему в правую область груди. Пострадавший незамедлительно был доставлен в реанимацию военного госпиталя, где впоследствии скончался.

Возбуждено дело по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас проводится расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.