29 Сентября 2020
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Спорт Тюменская область
Андрей Василевский (2020) | Фото: vk.com/aleksandr__moor

Хоккеист родом из Тюмени выиграл Кубок Стэнли

Хоккеист родом из Тюмени в составе команды "Тампа-Бэй Лайтинг" стал обладателем Кубка Стэнли, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Утром закончился финальный матч Кубка Стэнли. "Тампа-Бэй Лайтинг" выиграла у "Даллас Старз" со счётом 2:0. Четыре россиянина стали обладателями главного хоккейного трофея. В их числе – вратарь Андрей Василевский. Его родной город – Тюмень. Самое примечательное, что во время трансляции матча из Канады телеканал "SN" показал кадры юного Андрея и его брата Алексея в джерси их отца Андрея Василевского. Фотография подписана "Тюмень, Россия". Так впервые в истории НХЛ тюменец поднял над головой Кубок Стэнли. И, по сути, стал лучшим вратарём главной хоккейной лиги мира в этом сезоне", - написал на своей странице "ВКонтакте" губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона добавил, что "отец Андрея – тоже вратарь",

"Он играл в Тюмени за "Рубин". Сейчас в Уфе тренирует вратарей молодёжной команды", - отметил глава региона.

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Хоккеист родом из Тюмени выиграл Кубок Стэнли

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Теги: Тампа-Бэй Лайтинг, Андрей Василевский, Кубок Стэнли



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