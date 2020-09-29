До конца года в Свердловскую область поступит около 4 тысяч доз вакцины от коронавируса

До конца года в Свердловскую область поступит 3 тыс. 730 доз вакцины от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Как рассказал глава Среднего Урала в своем Instagram, вакцина от COVID-19 поступает во все регионы гораздо более ограниченными партиями, чем вакцина от гриппа.

"Эту прививку нужно ставить в два этапа с трехнедельным перерывом. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые работают с коронавирусными пациентами", - уточнил губернатор.

Напомним, первая партия вакцины от COVID-19 уже поступила в Свердловскую область. Сообщалось, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.