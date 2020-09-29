29 Сентября 2020
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Алексей Александров (2020) | Фото: Накануне.RU

"Уктусского стрелка", убившего двух девушек, приговорили к пожизненному лишению свободы

Свердловский областной суд вынес приговор 35-летнему Алексею Александрову, обвиняемому в убийстве двух девушек на Уктусе в августе 2018 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, мужчина проведет в колонии особого режима остаток своих дней.
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По мнению судьи Свердловского областного суда Александра Сварцева, никакого давления следствия на подсудимого, о чем, например, заявлял отец "уктусского стрелка", не было, его вина доказана полностью.

Приговор Алексею Александрову(2020)|Фото: Накануне.RU

Также суд постановил взыскать по 1 млн руб. в пользу родителей убитых Ксении Салтановой и Натальи Кузнецовой и оплатить расходы на похороны.

Сам Александров ранее заявлял, что убийство совершил из-за странной теории, где фигурируют центральный буфер хранения негативных эмоций и смертельный урон. По показаниям обвиняемого, все это связано с тем, что над ним издевались в школе его одноклассники, в техникуме его невзлюбили одногруппники и именно поэтому он затаил злобу.

показания уктусского стрелка(2020)|Фото: Накануне.RU

При этом у "уктусского стрелка" есть ряд странностей. Так, он хранил портрет Гитлера и смотрел видеоролики с избиением лиц кавказской и азиатской национальности. С самого детства он болен психическим заболеванием, стоял на учете у психиатра.

Материалы по делу "уктусского стрелка"(2020)|Фото: Накануне.RU

В СИЗО у бывшего инженера завода имени Калинина были галлюцинации, он бился головой о стену. Тем не менее, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Суд признал, что у Александрова есть смешанное психическое расстройство, но в момент убийства он осознавал, что делает.

Подозреваемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге(2019)|Фото: Следственный комитет РФ

Напомним, тела Ксении Салтановой и Натальи Кузнецовой были найдены на Уктусе в конце августа 2018 года. Несчастные были застрелены во время пикника (девушки отдыхали и ели пиццу). Долгое время следователи и полиция не могли найти подозреваемых. Лишь осенью 2019 года был задержан житель Уктуса Алексей Александров. В его доме была найдена самодельная винтовка с патронами.

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"Уктусского стрелка", убившего двух девушек, приговорили к пожизненному лишению свободы

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Теги: Уктусский стрелок, Екатеринбург, Алексей Александров, Свердловский областной суд



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