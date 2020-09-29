В Свердловскую область придут смог и ночные заморозки

Уральский гидрометцентр объявил о неблагоприятных метеорологических условиях из-за смога. Также прогнозируются ночные заморозки.

Как сообщается на сайте ведомства, до вечера 2 октября на территории Свердловской области ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим объявляются НМУ первой степени опасности.

Кроме этого, ночью 30 сентября в Свердловской области местами сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. По прогнозам синоптиков, температура составит до -3 градусов.

Напомним, в начале прошлой недели в Екатеринбурге прошел первый снег, который быстро растаял.