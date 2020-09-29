И.о. главы минэка Прикамья назначена Татьяна Чуксина

Министр экономического развития Пермского края Максим Колесников оставил свой пост. Исполняющим обязанности министра назначена замруководителя ведомства Татьяна Чуксина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

К обязанностям она приступила с 29 сентября.

В пресс-службе правительства Прикамья уточнили, что Максим Колесников оставил свой пост по собственному желанию. Ранее сообщалось, что Колесников переходит на работу в Министерство экономического развития РФ. Там он может возглавить один из департаментов министерства, курируемых заместителем министра Ильей Торосовым.

Замминистра курирует работу трех департаментов: департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития, департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии, а также департамента развития секторов экономики.