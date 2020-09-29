СМИ: Глава Дагестана Васильев может уйти в отставку

Владимир Васильев, возглавляющий Дагестан уже три года, может досрочно покинуть свой пост, пишет РБК со ссылкой на источники в руководстве региона и в Кремле. Причиной могут стать возраст и состояние здоровья главы республики. Сейчас Васильеву 71 год.

Инсайдеры говорят, что Васильев и сам не прочь уйти в отставку. Сейчас в Кремле подыскивают ему замену, чтобы думская кампания 2021 года прошла уже при новом руководителе.

В качестве возможного сменщика Васильева источники называют сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова. В 2017 году он уже рассматривался на пост главы республики, но отказался от этой должности: в тот момент Меликов занимал пост заместителя директора Росгвардии.