Стало известно, сколько россияне заплатят за установку "умны" счетчиков

ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития до 19 ноября предоставят согласованные предложения с расчетом финансово-экономических последствий по включению в тарифы стоимости "умных" приборов учета электроэнергии, чтобы включение этих затрат не привело к чрезмерному росту платежей среди россиян.

После рассмотрения предложений будет принято итоговое решение по этому вопросу. Дополнительный рост конечной цены на электроэнергию для потребителей при включении необходимых расходов на установку приборов учета составит 0,09% в год в течение пяти лет, говорят в Минэнерго. При этом основной функционал по установке и обслуживанию счетчиков ложится на компании, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, установка "умных" приборов учета в российских квартирах может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей граждан. Последние годы "коммуналка" повышалась в среднем на 4%. По словам экспертов, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен.

Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 млрд руб. в год, что составляет в 1% роста конечной цены на электроэнергию. При этом участники рынка смогут устанавливать только счетчики отечественного производства - Минпромторг должен разработать меры господдержки производителей.