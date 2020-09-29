29 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2020) | Фото: permkrai.ru

В Прикамье увеличат число медучреждений для проведения КТ

В Прикамье зафиксирован рост обращений за неотложной медицинской помощью на всей территории региона.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, это связано с эпидемическим подъемом заболеваемости по ОРВИ, и незначительным ростом заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, на 28 сентября значительно выросло количество обращений за скорой медицинской помощью. Это связано с увеличением обращений по случаям, относящимся к категории неотложных, по которым помощь оказывается врачами поликлиники по месту жительства.

Сегодня в Перми в случае респираторных симптомов исследования на компьютерном томографе (КТ) доступны в КМСЧ №1, Пермской краевой клинической больнице, Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов, а также в Городской клинической больнице имени Тверье. КТ при подозрении на коронавирус также делают в Осе, Кудымкаре, Чайковском, Чернушке, Березниках, Соликамске и Чусовом.

В ближайшее время будет запущен в работу аппарат КТ в Городской больнице №6, который находился на ремонте. Также Минздрав региона рассмотрит дальнейшее увеличение точек проведения компьютерной томографии в Прикамье.

Как сообщалось, из-за массового проведения компьютерной томографии легких при проверках на заражение коронавирусом коллективная доза облучения населения в России начала увеличиваться.

Потенциально это может стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний, предупредил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в Москве, Петербурге и Ленинградской области доза облучения за март-июнь выросла в полтора раза.

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В Прикамье увеличат число медучреждений для проведения КТ

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Теги: Прикамье, КТ, медицина



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