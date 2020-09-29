29 Сентября 2020
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Общество В России
Мусорный полигон, чайка (2019) | Фото: Накануне.RU

Счетная палата: ситуация с мусором в России неблагополучна

Ситуация с бытовыми отходами в  России остается неблагополучной, несмотря на мусорную реформу.

Как следует из отчета Счетной палаты, более 90% мусора до сих пор отправляют на полигоны и свалки, тогда как перерабатывается максимум 70% отходов. При этом, как правило, свалки отравляют воздух, воду и почву.

Как уверяют в СП, ликвидировать все свалки в границах городов не получится, даже если будет успешно реализован проект "Чистая страна".

Как сообщалось, правительство Свердловской области до сих пор не определилось с местом размещения полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) для нужд Екатеринбурга. Более того, согласованности в решении этого вопроса нет даже между администрацией города и региональным кабмином. Пока чиновники ведут полемику, единственный полигон – "Северный", находящийся в ведении регионального оператора ЕМУП "Спецавтобаза", исчерпает свой ресурс уже через три-пять лет.

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Счетная палата: ситуация с мусором в России неблагополучна

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Теги: мусор, мусорная реформа



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