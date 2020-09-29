В России занято около 90% коек для больных с COVID-19

Среди коек, которые были развернуты для пациентов, больных коронавирусом, занято почти 90%.

Как заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в настоящее время насчитывается 129 тыс. коек. В начале эпидемии для больных было около 50 тыс. коек, затем их количество увеличили до 184 тыс. После спада заболеваемости коронавируса часть мест перевели в резерв.

Как отметил Кузнецов, в случае необходимости дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов, сообщает ТАСС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф, ссылаясь на оценки аналитиков компании, предсказывает приход второй волны коронавирусной эпидемии в России в ноябре.

"Что касается коронавируса, очевидным фактом уже является рост заболеваемости, пик, скорее всего, будет достигнут осенью, скорее всего, в ноябре, по нашим оценкам. Сколько он продлится - сегодня прогнозировать, наверное, сложно. Будет зависеть в том числе [от того], насколько мы с вами будем добросовестно соблюдать правила изоляции и правила ношения предметов защиты", - сказал Греф.